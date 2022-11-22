Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği’den Başkan Barzani’ye ziyaret

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, başkent Erbil’de bulunan Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Karadaği ile bir araya geldi.

Karadaği’ye ziyaretinde İnsani Gelişim Üniversitesi ve Kürdistan İnsani Rabıta Örgütü heyetleri de eşlik etti.

Başkan Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, görüşmede Irak ve bölgesel gelişmelerin konuşulduğu bildirildi.

Ayrıca görüşmede, bölge ve dünyada istikrar ve uzlaşmaya yönelik zorluklar ve tehditler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Tehdit ve inkar dilinin reddedildiğinin vurgulandığı toplantıda, diyalog ve barış dilinin bölgedeki sorunları ve krizleri çözmenin en iyi yolu olduğu vurgulandı” denildi.

Görüşmede ayrıca Kürdistan'daki iç durum, Kürdistan halkının durumu ve kaygıları ele alındı.