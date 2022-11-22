Neçirvan Barzani, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

BAĞDAT (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Bağdat’taki temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede kamplardaki Iraklı göçzedelerin içinde bulunduğu kötü durum ele alınırken, göçzedelerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve evlerine güvenli bir şekilde dönmeleri için ortak çaba gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Görüşmede, Irak’taki güvenlik, siyasi ve ekonomik gelişmeler ele alınırken, yeni Irak hükümetinin vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirme ve daha iyi hizmet sunma programını uygulama adımlarına destek verildiği belirtildi.

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunları masaya yatırıldığı görüşmede, çözümün yapıcı diyalogun yanı sıra anayasal temelde adilce tüm bileşenlerin haklarını garanti altına alacak şekilde sağlanması konusunda görüş birliğine vardı.

Neçirvan Barzani ve Reşid, Irak'ın komşu ülkelerle saygı ve ortak çıkarlara dayalı ilişkiler içerisinde olması gerektiğine dikkati çekerek, Irak’ın istikrar ve güvenliği için işbirliği ihtiyacına vurgu yaptı.

DAİŞ’e karşı mücadelenin de ele alındığı görüşmede, terörün bitirilmesi için Irak güvenlik güçleri ile Peşmerge arasındaki işbirliğinin öneminin altını çizdi.

Neçirvan Barzani, Irak Anayasanın uygulanması ve Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümünü görüşmek üzere bugün Bağdat’ta gitti.

NEÇİRVAN BARZANİ, IRAK YÜKSEK YARGI KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Kürdistan Bölgesi Başkanı, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile de görüştü.

Görüşmede, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki mahkemelerin görevlerini başarı bir şekilde yapabilmeleri için gerekli tüm şartların sağlanması ve adaleti destekleme mekanizmasına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

ülkeyi barışa taşımak için tüm siyasi partiler ve farklı toplulukları arasındaki karşılıklı işbirliğinin önemine vurgu yapılan görüşmede, Neçirvan Barzani, yargının ülkenin istikrarında oynadığı role dikkat çekerek bu konuda Irak Yüksek Adalet Konseyi Başkanı'nına önemli bir sorumluluk düştüğünü bildirdi.

Neçirvan Barzani, Bağdat’ta Sünni Egemenlik İttifakı liderlerinden Irak Planlama Bakanı Muhammed Temim ile de görüştü.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, bugün gittiği Bağdat’ta ilk olarak Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelmişti.