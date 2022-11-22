Politika

IHR duyurdu: Rojhilat ve İran’da 416 protestocu hayatını kaybetti

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), Tahran’da 22 yaşındaki Jina Emini’nin gözaltına alındıktan sonra gördüğü işkence sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili başlayan gösteriler sırasında yaşamını yitiren gösterici sayısının 416'ya yükseldiğini açıkladı.
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dünya Doğu Kürdistan Rojhilat İran Protesto IHR Jina Emini

HABER MERKEZİ

IHR'ye ait internet sitesinde yayımlanan raporda, son bir haftadaki olaylarda 72 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Doğu Kürdistan ve (Rojhilat) ve İran’ndaki 31 eyaletten 25'ine dair verilerin yer aldığı raporda, en fazla can kaybının Sünnilerin yoğunlukta olduğu Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşandığı belirtildi.

Hayatını kaybeden göstericilerden 51'inin 18 yaş altı olduğu ifade edildi.

ROJHILAT VE İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan Rojhilatlı 22 yaşındaki Jina (Mahsa) Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

IHR, 19 Kasım'da yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 378 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

İranlı yetkililer ise öldürülen kişilerin güvenlik güçleri tarafından değil, "provokatörler" tarafından öldürüldüğünü savunuyor.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 50'den fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

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