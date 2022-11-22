Ekonomi

Suudi Arabistan'dan Türkiye Merkez Bankası'na 5 milyar dolar

Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat girişi yapacak.
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HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, TCMB'ye 5 milyar dolar mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamada olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Reuters'ın sorusuna e-postayla verdiği yanıtta, "TCMB'ye 5 milyar dolar tutarında mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamasındayız" dedi.

Türkiye ile Suudi arasındaki ilişkilerde yıllarca süren kopukluğun ardından geçtiğimiz aylarda yakınlaşma süreci başlamıştı.

İkili ilişkilerde, Türkiye petrol zengini Suudi’den mali açıdan istifade etmeyi öncelerken, Suudi ise Kaşıkçı dosyasının kapanmasını öncelemişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü yaptığı açıklamada, "En son TCMB'nin döviz rezervi 123 milyar dolara ulaştı. Bu ay sonuna kadar döviz rezervimiz belki 130 milyar doları bulacak" demişti.

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