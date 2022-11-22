BM Irak Temsilcisi: İran’ın saldırıları kabul edilemez

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Hennis-Plasschaert, “İran'ın sürekli saldırıları kabul edilemez. Irak, başka tehditlere izin vermemelidir” dedi.

“Irak'ın gücü iç birlikten geliyor” diyen Hennis-Plasschaert, devam eden saldırıların son bulması gerektiğini vurguladı.

İRAN’DAN PAK KARARGAHLARINA BOMBARDIMAN

İran, bugün bir kez daha Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Doğu Kürdistan partilerinin karargahlarını vurdu.

İran tarafından Kürdistan Özgürlük Partisi'nin (PAK) Pirde ve Dêgele'deki karargahları bombalandı.

K24'ün edindiği bilgiye göre PAK karargahı 4 füzeyle hedef alındı.

K24’e konuşan PAK Sözcüsü Xelil Nadri, “Saldırılar füzelerle mi yapıldı yoksa İHA’larla mı henüz bilmiyoruz. Vurulan bölgeleri daha önce boşaltmıştık. Bu yüzden can kaybımız yok” dedi.

Nadri, uluslararası topluma da çağrıda bulunarak, İran ordusunun saldırılarının önüne geçmesini istedi.

Pirde, Erbil ile Kerkük arasında, Dêgele ise Erbil ile Süleymaniye arasındaki bölgede yer alıyor.

Ayrıca bir insansız hava aracının (İHA) Koye semalarında görüldüğü kaydedildi.

İran, 28 Eylül ve 14 ile 21 Kasım tarihlerinde de saldırılar düzenlemiş, bombardımanlarda çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmişti.