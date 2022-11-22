Beyaz Saray: Operasyonlar DSG’nin DAİŞ’le mücadele kabiliyetlerini kısıtlayabilir

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Kirby, Zoom üzerinden yaptığı brifingde Beyaz Saray muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin Rojava’ya yönelik gerçekleştirdiği hava operasyonlarına değinen Kirby, "Türkiye, özellikle güneyinde meşru terör tehdidi nedeniyle mustarip olmayı sürdürüyor. Tabii ki her türlü kendilerini ve vatandaşlarını savunma hakları var" ifadesini kullandı.

Kirby, bölgedeki gelişmelerde kendilerini endişelendiren noktanın ise Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) DAİŞ’le mücadelesi olduğunu belirterek, "Bölgedeki bir operasyon, ortağımız DSG’nin DAİŞ ile mücadele kabiliyetlerini kısıtlayabilir. DSG ile bunun için ortaklık yapıyoruz ve DAİŞ üzerinde baskıyı devam ettirmek istiyoruz" dedi.