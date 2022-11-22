Politika

Beyaz Saray: Operasyonlar DSG’nin DAİŞ’le mücadele kabiliyetlerini kısıtlayabilir

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Türkiye’nin Rojava’ya yönelik hava operasyonuyla ilgili değerlendirmesinde, “Bölgedeki bir operasyon, ortağımız DSG’nin DAİŞ ile mücadele kabiliyetlerini kısıtlayabilir” dedi.
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ABD Rojava DSG Beyaz Saray John Kirby Türkiye DAİŞ Hava operasyonu

HABER MERKEZİ

Kirby, Zoom üzerinden yaptığı brifingde Beyaz Saray muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin Rojava’ya yönelik gerçekleştirdiği hava operasyonlarına değinen Kirby, "Türkiye, özellikle güneyinde meşru terör tehdidi nedeniyle mustarip olmayı sürdürüyor. Tabii ki her türlü kendilerini ve vatandaşlarını savunma hakları var" ifadesini kullandı.

Kirby, bölgedeki gelişmelerde kendilerini endişelendiren noktanın ise Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) DAİŞ’le mücadelesi olduğunu belirterek, "Bölgedeki bir operasyon, ortağımız DSG’nin DAİŞ ile mücadele kabiliyetlerini kısıtlayabilir. DSG ile bunun için ortaklık yapıyoruz ve DAİŞ üzerinde baskıyı devam ettirmek istiyoruz" dedi.

 

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