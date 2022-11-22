ABD’nin Bağdat Büyükelçisi: İran'ın saldırıları Irak'ı istikrarsızlaştırmayı hedefliyor

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ABD'nin Irak Büyükelçisi Alina Romanowski, İran'ın Irak topraklarını bir kez daha saldırdığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD'nin Irak Büyükelçisi Alina Romanowski, “Hiçbir ülke bu ihlalleri komşularına karşı işlemez” dedi.

Romanowski, “Bu saldırılar, Irak topraklarının istikrarını, güvenliğini ve egemenliğini yok etmeyi amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

İran tarafından bugün Kürdistan Özgürlük Partisi'nin (PAK) Pirde ve Dêgele'deki karargahları bombalandı.

İran, 28 Eylül ve 14 ile 21 Kasım tarihlerinde de saldırılar düzenlemiş, bombardımanlarda çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmişti.