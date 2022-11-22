Politika

Sudani: Komşu ülkelerin saldırılarını reddediyoruz

Sudani, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi’nin saldırıları görüşmek üzere önümüzdeki günlerde toplanacağını belirtti.
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Irak Muhammed Şiya es-Sudani İran Türkiye

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye ve İran’ın saldırılarına değinerek, komşu ülkelerin saldırıları ve ihlallerini reddettiklerini söyledi.

Bağdat’ta basın toplantısı düzenleyen Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi’nin saldırıları görüşmek üzere önümüzdeki günlerde toplanacağını belirtti.

Sudani, “Saldırılar izinsiz gerçekleştirildi. İster İran isterse Türkiye olsun saldırganlığı temelden reddediyoruz” dedi.

Soruşturma talebinde bulunduklarını kaydeden Sudani, Sınırda resmi Irak güçlerinin varlığına ilişkin olarak, “Kararın uygulanması ve bu bölgelere güç konuşlandırılması için aşılması gereken engeller bulunuyor” ifadelerini kullandı.

 

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