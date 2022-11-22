Yaşam

İran'da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi

İran'ın Elburz ve Tahran eyaletlerinde hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.
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İran Tahran Elburz hava kirliliği

HABER MERKEZİ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Elburz Valiliği Sivil İşler Koordinasyon Başkan Yardımcısı Ahmed Efzeli, eyalette devam eden ve yüksek seviyede seyreden hava kirliliği nedeniyle yarın tüm eğitim kademeleri için okulların tatil edildiğini, derslerin sanal ortamda yapılacağını açıkladı.

Efzeli, okulların tatil edilmesinin yanı sıra Elburz eyaletinde, özel şahıs, kamu veya devlet plakalı muayenesiz tüm araçların trafiğe çıkışının trafik görevlilerince engelleneceğini belirtti.

Haberde ayrıca, hava kirliliğinin artmasına neden olacak her türlü inşaat faaliyetinin de engelleneceği bilgisi verildi.

TAHRAN EYALETİNDEKİ OKULLAR DA TATİL EDİLDİ

Diğer yandan, Tahran eyaletinde de hava kirliliği nedeniyle Firuzkoh ve Demavend şehirleri dışındaki bölgelerde bulunan tüm okulların yarın tatil edildiği, derslerin sanal ortamda yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu nedenle okullar sık sık tatil ediliyor.

 

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