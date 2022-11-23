Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem: 35 yaralı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Düzce merkezli deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü. Düzce Adliyesi'nde çatıdan kopan bazı beton parçalarının yere düştüğü görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gölyaka'daki depremde Düzce’de 1’i ağır 32, İstanbul’da 1, Bolu’da 1, Zonguldak’ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35’tir" dedi.

🔴Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



📌Deprem, başta Düzce olmak üzere; İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi pic.twitter.com/gap5VuBvSG — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) November 23, 2022

70'İN ÜZERİNDE ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "70’in üzerinde artçı sarsıntı oldu. En son 6:50’de 4,3'lük artçı geldi" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı ayrıca Düzce'deki elektrik kesintilerinin kontrol amaçlı yapıldığını ve birçok noktaya yeniden elektrik verildiğini söyledi.

AFAD'dan yapılan açıklamada da "Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" denildi.

SAKARYA VE DÜZCE'DE EĞİTİM ÖĞRETİME BİR GÜN ARA

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

Öte yandan Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Deprem nedeniyle tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce Gölyaka'da meydana gelen deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

DÜZCE'NİN ÇİLİMLİ İLÇESİNDE 4,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.30'da merkez üssü Düzce'nin Çilimli ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çilimli ilçesindeki deprem 8 kilometre derinlikte meydana geldi.

DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiğini belirterek "Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" açıklamasında bulundu.