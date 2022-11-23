Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem: 50 yaralı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Düzce merkezli deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı pic.twitter.com/IaEbeONchp — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) November 23, 2022

Kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü. Düzce Adliyesi'nde çatıdan kopan bazı beton parçalarının yere düştüğü görüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, "1'i ağır 50 yaralı var, 33'ü taburcu oldu. Köylerden de büyük hasar bilgisi gelmedi" açıklamasında bulundu.

Soylu, deprem sırasında binadan atlayan bir kişinin ağır yaralandığını belirtti.

🔴Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



📌Deprem, başta Düzce olmak üzere; İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi pic.twitter.com/gap5VuBvSG — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) November 23, 2022

70'İN ÜZERİNDE ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD Başkanlığınca, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere 74 artçı deprem yaşandığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Düzce'deki elektrik kesintilerinin kontrol amaçlı yapıldığını ve birçok noktaya yeniden elektrik verildiğini söyledi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde bazı bina ve işyerlerinde maddi hasar oluştu#Deprem pic.twitter.com/ZBp5XZkB7K — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) November 23, 2022

AFAD'dan yapılan açıklamada da "Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" denildi.

4 İLDE EĞİTİM ÖĞRETİME BİR GÜN ARA

5,9'luk deprem nedeniyle Düzce, Sakarya, Bolu ve Zonguldak Ereğli'de okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde (BAİBÜ), bugün yapılması planlanan vize sınavlarının Düzce'de meydana gelen deprem nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

Öte yandan Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Deprem nedeniyle tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce Gölyaka'da meydana gelen deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

DÜZCE'NİN ÇİLİMLİ İLÇESİNDE 4,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.30'da merkez üssü Düzce'nin Çilimli ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çilimli ilçesindeki deprem 8 kilometre derinlikte meydana geldi.

DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiğini belirterek "Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" açıklamasında bulundu.