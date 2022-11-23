Pentagon: Suriye’deki gelişmeleri izliyoruz

HABER MERKEZİ

Pentagon Sözcü Yardımcısı Singh, günlük basın toplantısında, Türkiye'nin Rojava ve Suriye’ye yönelik operasyonuna ilişkin sorulara yanıt verdi.

“Sahada olanları izlemeye devam ediyoruz. Bakanlık olarak her boyutu ile tüm tarafların gerilimi düşürmesi çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullanan Singh, bölgedeki tüm tarafların her türlü saldırısının DAİŞ ile mücadeleyi etkilediğini vurguladı.

Singh, ABD'nin bölgedeki konuşlanmasını değiştirmediğini kaydetti.

“ABD ORDUSUNUN AMACI DAİŞ’İN KALICI OLARAK YENİLMESİDİR”

“Tüm taraflardan kastının kimler olduğuna” ilişkin bir soruyu yanıtlamaktan kaçınan Singh, “Açık kaynaklardan gördünüz, Türkiye geçtiğimiz hafta bir saldırıya uğradı, ardından Irak ve Suriye'de hava saldırıları olduğunu gördük. Taraflara tüm çatışmaları durdurmaları çağrısında bulunuyoruz. Biliyorsunuz ABD ordusunun oradaki amacı DAİŞ'’in kalıcı olarak yenilmesidir. Bu saldırıları bu amaçtan alıkoyuyor ve DAİŞ'in yenilmesi konusunda uluslararası koalisyon kazanımlarını riske atıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, gün içinde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby bölgedeki gelişmelerde kendilerini endişelendiren noktanın ise Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) DAİŞ ile mücadelesi olduğunu belirterek, “Bölgedeki bir operasyon, ortağımız DSG’nin DAİŞ ile mücadele kabiliyetlerini kısıtlayabilir. DSG ile bunun için ortaklık yapıyoruz ve DAİŞ üzerinde baskıyı devam ettirmek istiyoruz” dedi.