Politika

Kudüs'te patlamalar: En az 14 yaralı

Kudüs'te iki otobüs durağı yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 14 kişi yaralandı.
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Kudüs'teki patlamada zarar gören otobüs (Foto: AFP)
Kudüs'teki patlamada zarar gören otobüs (Foto: AFP)
ortadoğu Kudüs İsrail Patlama

HABER MERKEZİ

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kudüs'te iki ayrı otobüs durağı yakınında patlama meydana geldi.

Açıklamada, sabah saat 07.05 sıralarında, Kudüs’ün çıkışındaki Givat Shaul kavşağındaki bir otobüs durağında meydana gelen patlama sonucu en az 11 kişinin farklı derecelerde yaralandığı kaydedildi.

Bu patlamanın ardından, saat 07.35'te Ramot kavşağında bir otobüs durağı yakınında ikinci bir patlama yaşandığı ve olay yerindeki 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, patlamayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, patlama sonucu yaralanan kişilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), patlamanın, çanta içine gizlenmiş bir bombanın infilak etmesi sonucu meydana geldiğinin tahmin edildiğini bildirdi.

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