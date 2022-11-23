Politika

Üst düzey İranlı komutan Suriye’de öldü

Üst düzey bir İranlı komutanın, Suriye’nin başkenti Şam yakınlarında öldürüldüğü bildirildi.
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suriye İran Suriye

HABER MERKEZİ

Tesnim Haber Ajansı’nın haberine göre İran Devrim Muhafızları Ordusu (Pasdaran), 21 Kasım’da Davud Caferi isimli albayın, Şam yakınlarında yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu öldüğünü açıkladı.

Pasdaran, Suriye’de "askeri danışmanlık" görevinde bulunduğu belirtilen Caferi’nin ölümünden İsrail’i sorumlu tuttu ve İsrail’e "intikam" tehdidinde bulundu.

Caferi'nin, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri danışmanı olduğu belirtildi.

İran Pasdaran ordusu, ülkedeki bazı “Şii türbelerini korumak” ve “rejim ordusuna askeri danışmanlık vermek” gerekçesiyle 2011 yılından bu yana Suriye’de varlık gösteriyor.

İsrail yönetimi ise İran’ın, İsrail’le sınırı bulunan Suriye topraklarında varlık göstermesini kendi güvenliği açısından tehdit olarak görüyor.

İsrail zaman zaman hava saldırılarıyla Suriye’deki hedefleri vuruyor.

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