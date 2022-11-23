Politika

Irak Rojava’dan DAİŞ’li ailelerin teslimini sınırlandırıyor

Irak yönetiminin, Rojava’daki Hol Kampı’nda bulunan DAİŞ’li ailelerinin teslim alınmasını sınırlandıracağı bildirildi.
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Irak Hol Kampı Rojava DAİŞ Irak

HABER MERKEZİ

Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu Hüseyin Amiri yaptığı açıklamada, parlamentonun, Hol Kampı’ndaki DAİŞ’li ailelerinin ülkeye alınmasını sınırlandırma hazırlığında olduğunu söyledi.

Amiri, komisyon olarak başbakana taleplerini ilettiklerini ve ülkenin güvenliği açısından bu yönde bir adım atılmasını istediklerini kaydetti.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı verilerine göre şimdiye kadar Hol Kampı’ndan 925 aile Irak’a getirildi.

Haseke’deki Hol Kampı, Özerk Yönetim ve Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolünde bulunuyor.

İstatistiklere göre, kampta yaklaşık 50 ülkeden 71 bin mülteci kalıyor ve bunların çoğu DAİŞ mensuplarının eş ve çocuklarından oluşuyor. Kamptaki 30 bin kişinin Irak vatandaşı olduğu belirtiliyor.

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