Ezidi Miri’nden BM’ye: Irak hükümetine baskı yapın

ERBİL (K24)

Ezidi Kürtlerin Miri Hazım Tahsin Beg, Cenevre’deki BM Genel Merkezi’nde örgüt yetkilileriyle bir araya geldi.

Irak’ın BM’deki temsilcisi ve BM yetkililerinin katıldığı görüşmede; dünyanın huzuru ve barışının korunmasının yanı sıra, halklar arasında diyaloğun geliştirilmesi ve radikalizmin baş göstermesinin engellenmesinde BM’nin rolüne vurgu yapıldı.

BM’nin mülteci yüksek komiserlerine Ezidilerin yaşadığı zorlu 8 yılı ve kamplardaki koşulları anlatan Hazım Tahsin Beg, BM’nin Şengal’in yeniden inşası konusunda rol üstlenmesini istedi.

Ezidi Miri ayrıca, Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmanın uygulanması için Bağdat hükümetine yapılması talebinde bulundu ve sğınmacıların ancak bu şekilde yerlerine dönebileceğini vurguladı.