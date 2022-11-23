Politika

Zelenskiy: Rus güçleri Volnyansk’ta hastane vurdu

Ukrayna lideri Zelenskiy, Zaporijya'nın Volnyansk kentinde bulunan bir hastaneye füzeli saldırı düzenlendiğini açıkladı.
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dünya Rusya Ukrayna Hastane saldırı

HABER MERKEZİ

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 9 aydır devam ediyor. Zaporijya'nın Volnyansk kentinde bulunan bir hastaneye füzeli saldırı düzenlendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Volnyansk Hastanesi'nin doğum bölümüne isabet eden füze sonucu bir bebeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Zelenskiy, bir kadının yaralandığını ve yıkıntılar arasında hala insanların olduğunu belirtti.

Bombardıman sonucu büyük ölçüde yıkılan binada meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ukrayna Acil Durum Servisine bağlı arama kurtarma personeli, enkazdan çıkardıkları yaralı bir kadını sağlık ekiplerine teslim etti.

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