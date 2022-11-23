İskoçya'nın bağımsızlık referandumu başvurusuna ret

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Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi kararını okuyan Yargıç Lord Reed, İskoçya'ya öz yönetim hakkı veren Anayasal düzenlemeye göre İskoçya Parlamentosu'nun yetkilerinin sınırları olduğunu ve iki ülke arasındaki birliğin kaderine ilişkin konularda Londra'daki Birleşik Krallık Parlamentosu'na verilmiş olan yetkileri kullanamayacağına hükmetti.

İskoçya yönetiminin Başbakanı Nicola Sturgeon karardan sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hayal kırıklığına uğramış olsam da Yüksek Mahkeme kararına" saygılıyım. Mahkeme yasa yapmaz, sadece yorumlar" dedi ve ekledi:

"İskoçya'ya Londra'nın onayı olmadan kendi geleceğini belirleme hakkı vermeyen bir yasa, Birleşik Krallık'ın gönüllü bir ortaklık olduğu fikrinin gerçek dışı olduğunu ortaya koyuyor ve bağımsızlık talebini güçlendiriyor."

Sturgeon daha geniş bir açıklamayı bir saat içinde yapacağını söyledi ve "İskoçya'nın demokrasi talebi reddedilemeyecek. Bugün verilen karar İskoçya'nın bağımsızlık isteyen sesinin yükselmesini bir yönde engelleyebilir ama demokrasilerde sesimiz engellenemez ve engellenemeyecek" diye sürdürdü.

2014 REFERANDUMU

İskoçya'da aslında 2014 yılında bağımsızlık konusunda bir referandum yapılmış, seçmenlerin yüzde 55'i Birleşik Krallık içinde kalma yönünde oy kullanmıştı.

İngiltere hükümeti ikinci bir referanduma gidilmesine karşı çıkıyor. Ancak bölge yönetimindeki İskoç Ulusal Partisi, İskoç seçmenin 2016'da yapılan Brexit referandumunda Avrupa Birliği'nden çıkışa karşı oy kullandığına dikkat çekerek, koşulların temelden değiştiğini ve yeniden referandum hakkı doğduğunu savunuyor.

Bölge yönetiminin başbakanı Nicola Sturgeon referandumun gelecek yıl 19 Ekim tarihinde yapılmasını teklif etmiş ancak İngiltere hükümeti buna onay vermeyi reddetmişti.

Muhafazakar hükümetin son başbakanı Rishi Sunak da dahil birbirini izleyen liderleri, içeride yüksek enflasyon krizi, dışarıda da Ukrayna savaşıyla uğraşırken ülkenin bir bağımsızlık referandumunu kaldıramayacağını, 2014 referandumu sonucuna saygı gösterilmesi gerektiğini savundular.

Bugün mahkemenin kararı ve İskoçya yönetimi başbakanı Nicola Sturgeon'un kararla ilgili yorumu sonrasında İskoçya'nın birçok kent ve kasabasında gösteriler yapılması planlanıyor. (Kaynak: BBC Türkçe)