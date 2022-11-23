Politika

HDP milletvekilleri Suruç’a alınmadı

HDP’li vekillerin Kobani’ye yönelik operasyona karşı gerçekleştirmek istedikleri yürüyüşe izin verilmedi.
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HDP'lilere Suruç girişinde engel (Foto: İHA)
HDP'lilere Suruç girişinde engel (Foto: İHA)
kürdistan HDP Suruç kobani

HABER MERKEZİ

Urfa’nın Suruç ilçesine giden HDP Urfa milletvekilleri Ayşe Sürücü ve Ömer Öcalan ile partililerin bulunduğu bir grup, burada bir yürüyüş düzenlemek istedi ancak polis ve askerler tarafından engellendi.

Araçlarla ilçeye giden vekiller, kırsal Aligör Mahallesi girişinde polis ve jandarma barikatı ile karşılaştı. Araçtan inen milletvekillerinden Ayşe Sürücü, asker ve polislerden yolu açmalarını istedi. Jandarmalar, açık alanda yürüyüş ya da basın açıklaması yapılmasının il genelinde yasak olduğunu belirterek, ilçeye girişlerine izin vermeyeceklerini söyledi.

Milletvekilleri, araçlarını durdurup Aligör Mahallesi girişinde beklemeye başladı. Milletvekillerinin bekleyişi yaklaşık 2 saattir devam ediyor.

Yolda bekleyişleri süren milletvekilleri, drone ile üzerlerinde çekim yapılmasına tepki gösterdi. (Kaynak: Ajanslar)

Suruç
Suruç
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