ERBİL (K24)

Başkent Erbil’de 150 Metre Yolunun ikinci ve üçüncü etaplarının açılış töreninde konuşan Başbakan Mesrur Barzani, “Komşu ülkelere Kürdistan'ın istikrarlı bir yer olduğu ve tehlikeli olmadığı konusunda güvence veriyoruz” dedi.

Başbakan, söz konusu yol projesinin Kürdistanlı mühendislerin ve yerli bir şirketin yeteneğiyle uluslararası standartlarda hayata geçirilmesinin gurur verici olduğunu kaydetti.

Kürdistan Bölgesi'ne yönelik son saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunana Başbakan, “Kürdistan Bölgesi topraklarına saldırmak için çeşitli bahaneler buldular” ifadelerini kullandı.

Komşu ülkelere Kürdistan'ın bir istikrar yeri olduğu ve tehlikeli olmadığı konusunda güvence verdiklerini kaydeden Başbakan, "Hiçbir ülkenin istikrar ve güvenliğinin bozulmasını istemiyoruz. Kürdistan ve halkının dostluğuna aynı gözle bakmalarını temenni ediyoruz” dedi.

Kürdistan Bölgesi’ne yönelik füze saldırılarının hiçbir sorunu çözmeyeceğini kaydeden Başbakan, Irak hükümeti, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumdan söz konusu saldırıların son bulması için devreye girmesini istedi.

Başbakan, “Topraklarımıza yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz” dedi.

Başbakan, hükümetin hizmet programlarını uygulamasının önünde çok sayıda engeller çıkarılmasına rağmen, hizmetlerin devam ettiğini bildirdi.

Süleymaniye ve Duhok’taki gaz patlamaları olayına değinen Başbakan, söz konusu olayların yürek yakıcı olduğunu ifade ederek, hükümetin görevlerini yerine getirmek için her türlü çabayı gösterdiğini belirtti.

Başbakan, benzer olayların bir daha yaşanmasının önüne geçmek için hükümet olarak neler yapılması gerektiğini incelemek üzere bir heyeti görevlendirdiklerini söyledi.

Ye Irak hükümetiyle ilişkilerinin iyi olduğunu ve yeni hükümetle bir anlaşmalarının olduğunu dile getiren Başbakan, dün Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın bu programın uygulanmasını görüşmek üzere Bağdat’a gittiğini belirtti.

Başbakan, ülkenin ilerlemesi için Erbil ile Bağdat’ın dayanışmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.