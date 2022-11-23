Politika

Türkiye’den Haseke ve Kobani’deki iki noktaya SİHA saldırısı

Türkiye’ye ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Rojava’nın Haseke kentindeki bir güvenlik noktası ile Kobani’nin güneyindeki bir noktayı hedef aldığı bildirildi.
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kürdistan Rojava Haseke Kobani Türkiye SİHA

ERBİL (K24)

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) aktardığı bilgiye göre, Türkiye’ye ait SİHA’lar Haseke’nin Zergani ilçesindeki bir güvenlik noktasını hedef aldı.

Saldırı sonucu 3 güvenlik görevlisi yaralandı.

SOHR, ayrıca Türkiye’ye ait bir SİHA’nın Kobani’nin güneyinde bulunan bir köydeki askeri noktayı hedef aldığını da aktardı.

Saldırı sonucu can kaybı ya da yaralanmanın olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

SOHR verilerine göre, 2022'nin başından bu yana Türk insansız hava araçları DSG kontrolündeki bölgeleri 62 kez bombalayarak 170'ten fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

Öte yandan 20 Kasım’da TSK’ya ait savaş uçaklarının Rojava’daki birçok noktaya düzenlediği saldırılarda 30’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

 

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