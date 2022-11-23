Putin'in Suriye Özel Temsilcisi: Kürt sorununun çözümü bölgeyi istikrara kavuşturur

ERBİL (K24)

Lavrentyev, Suriye meselesine ilişkin Astana Formatı garantörleri Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlediği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Rojava ve Kuzey Suriye’ye yönelik siyasetini değerlendiren Lavrentyev, söz konusu siyasetin "yıkıcı" olduğunu dile getirdi.

Lavrentyev, "Batılı ülkeler, Suriye platformunu Rusya ile yüzleşmek ve ülkemizin itibarını zedelemek için kullanıyor. Bu nedenle de söz konusu ülkeler, Arap ülkelerine durumun istikrara kavuşturulması amacıyla belirli adımlar atmasına izin vermemek için elinden geleni yapıyor" diye konuştu.

Amerikan heyetlerinin geçen ay Rojava’daki Kürt yetkililerle bir araya geldiğine dikkati çeken Lavrentyev, "Bunlar, Suriye Kürtlerini Şam'a yönelik adım atma konusunda uyardı, Kürtlere yönelik verdikleri desteği durdurmakla tehdit etti. Suriyeli Kürtler, ABD’nin rehinesidir. Batılı ülkeler, Suriye’deki Kürtler üzerinde ciddi baskı uyguluyor" şeklinde konuştu.

Lavrentyev, “ABD’nin varlığı olmasaydı, eminim ki Kürt sorunu çok hızlı bir şekilde çözülebilirdi” dedi.

Putin'in Suriye Özel Temsilcisi, Kürt sorununun çözümünün bölgedeki durumu istikrara kavuşturma konusunda yardımcı olabileceğini söyledi.

İstanbul'da 13 Kasım'da gerçekleşen bombalı saldırıya da değinen Lavrentyev, "Türk ortaklarımızın bilgi verdiği gibi PKK tarafından düzenlenen bu terör saldırılarının kendi başına yapılan eylem olduğunu düşünmüyoruz. Onlara bunun için onay verilmiştir" ifadelerini kullandı.

"RUSYA İLE TÜRKİYE SURİYE MESELESİYLE İLGİLİ YOĞUN TEMAS HALİNDE"

Rusya'nın Türkiye ile Suriye meselesiyle ilgili savunma bakanlıkları üzerinden yoğun temas halinde olduklarını dile getiren Lavrentyev, "Bu, Suriye’de gerilimin artması ihtimalinin engellenmesini mümkün kılıyor. Ayrıca, istihbarat servisleri üzerinden de etkileşim sürdürülüyor. Bu, sahadaki durum dahil bazı konuların çözülmesine yardımcı oluyor." dedi.

Toplantı kapsamında Türk heyetiyle de görüşmeler yaptıklarını aktaran Lavrentyev, şunları kaydetti:

"Elbette, Astana platformunu Türk meslektaşlarımızla ayrıntılı görüşmeler yapmak ve onları karada geniş çaplı operasyonlar düzenlemekten kaçınmaya ikna etmek için kullandık. Bu operasyonun başlatılması durumunda, sadece Suriye'nin kuzey doğusunda değil, Ortadoğu'da da şiddet ciddi şekilde artabilir. Elbette, buna izin verilmemesi gerekiyor. Argümanlarımızın Ankara tarafından dikkate alınacağı, mevcut soruna başka çözümlerin bulunacağını umuyoruz."

Lavrentyev, Türkiye’nin Rojava’ya yönelik operasyonları konusunda aşırı" güç kullanmaktan kaçınması gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE VE SURİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilere de değinen Lavrentyev, iki ülkenin kademeli şekilde birbiriyle yakınlaşacağı umudunu paylaştı.

Lavrentyev, "Türk ve Suriye taraflarının karşılıklı adımlar atmaya hazır olmalarına dair belirtiler ile sinyallerin doğru yönde olduğunu düşünüyorum. Bu, sivil halkın ölümüyle ilgili trajik olayları önleyecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ileride görüşme ihtimalini değerlendiren Lavrentyev, bunu organize etmeye hazır olduklarını ve bu yönde çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.

"İSRAİL'DEN SURİYE'YE YÖNELİK HAVA SALDIRILARINI DURDURMASINI İSTİYORUZ"

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırına da değinen Lavrentyev, bu saldırılara karşı olduklarını vurgulayarak, "İsrail'den Suriye'ye yönelik hava saldırıları durdurmasını istiyoruz. İsrail hükümetinin bu yöndeki yaklaşımının düzeltilmesi gerekiyor" dedi.

Çin'in Suriye meselesine ilişkin Astana Formatına katılması ihtimalini de değerlendiren Lavrentyev, bunun yararlı olabileceği görüşünü paylaştı.