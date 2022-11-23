Politika

Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e füze saldırısında 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği füze saldırıları sonucunda 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.
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dünya Rusya Ukrayna füze saldırısı Kiev

HABER MERKEZİ

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun başkent Kiev'e 31 seyir füzesi fırlattığını, Ukrayna hava savunma sistemi tarafından füzelerin 21'inin vurularak düşürüldüğünü belirtti.

Kliçko, saldırılarda aralarında 17 yaşında bir kızın da bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralandığını ifade ederken, saldırılar sonucunda Kiev'in birçok semtinde su ve elektriklerin kesildiğini, kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

ÜLKE GENELİNDE ELEKTRİK KESİNTİLERİ MEYDANA GELDİ

Ukrayna enerji şirketi Ukrenergo'dan yapılan açıklamada da Rus ordusunun düzenlediği roketli saldırılar sonucunda ülke genelinde su ve elektrik kesintilerinin meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, füze saldırıları nedeniyle Kiev, Lviv, Çernihiv, Kirovograd, Odessa, Dnipropetrovsk ve Kharkiv'de elektrik ve su kesintileri olduğu kaydedildi.

 

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