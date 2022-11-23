Sunak'tan Başbakan’a: İlişkilerimizin bugün her zamankinden daha güçlü olmasından memnunum

ERBİL (K24)

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Başbakan Mesrur Barzani’ye bir mektup göndererek, İngiltere'nin Kürdistan Bölgesi ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi olduğuna vurgu yaptı.

“Tarihi ilişkimizin bugün her zamankinden daha güçlü olmasından memnunum” diyen Sunak, “Birçok ortak değerimiz ve işbirliği alanımız var. Birleşik Krallık, güçlü ve birleşik bir Irak'ın parçası olarak Kürdistan Bölgesi'nin güvenlik ve istikrarına bağlıdır” ifadelerini kullandı.

Sunak, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile güvenlik koordinasyonumuzu çok ciddiye alıyoruz. Irak ve Suriye'de DAİŞ'i nihai bir şekilde yenmemizi sağlamak için Uluslararası Koalisyonun bir parçası olarak sizinle birlikte çalışmaya kararlıyız” dedi.

İngiltere Başbakanı, Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasındaki ilişkilerin özellikle ticaret, yatırım, tarım ve dijitalleşme alanlarında geliştirilmesinin önemini vurgulayarak, "Başbakan olarak görev yaptığım süre boyunca sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.