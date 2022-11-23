TSK’dan Hol Kampı’na hava saldırısı

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Türkiye’ye ait savaş uçakları Rojava’da DAİŞ’lilerin ailelerinin tutulduğu Hol Kampı’nı bombaladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Türk savaş uçaklarının Hol Kampı’nı iki ayrı saldırıyla bombaladığını bildirdi.

SOHR, Türk savaş uçaklarının Hol Kampı’nı koruyan DSG’li güçleri hedef aldığını bildirdi.

Bombardıman dolayısıyla çok sayıda ailenin kamptan kaçtığı ifade edildi.

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Komutanı Mazlum Abdi, daha önce yaptığı açıklamada, İstanbul Taksim’deki saldırının parçası olmadıklarını bildirmişti.

Haseke vilayeti sınırları içerisinde bulunan Hol Kampı, DSG tarafından korunuyor.

Kampta DAİŞ’lilerin eş ve çocukları tutulurken, bunlarının nüfusunun 71 binden fazla olduğu ifade ediliyor.