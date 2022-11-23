İran: Ülkeye tehdit olduğu sürece operasyonlar devam edecek

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "komşu bir ülkeden İran'a yönelik tehdit olduğu sürece, silahlı kuvvetlerin güvenliği sağlamak için operasyonlara devam edeceğini" söyledi.

Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Jina Emini’nin gözaltında ölmesinin ardından ülkede başlayan gösterilere ve çıkan olaylara değinen Abdullahiyan, son 8 haftada İran'a yönelik "dış müdahalenin zirveye çıktığını" dile getirdi. Abdullahiyan, "Diplomasi yoluyla, ülkelerinden İran’a terör faaliyetleri yönelen komşularımızla sürekli temas halindeydik" dedi.

İran’ın Zahidan şehrindeki gösterilere ve batıdaki bazı şehirlerde yaşanan olaylara işaret eden Abdullahiyan, özellikle Kürdistan Bölgesi’nin kontrolündeki bölgelerde barınan “76 grup ve devrim karşıtı merkezin faaliyete geçirilerek ülkeye Amerikan ve İsrail silahları” taşındığını savundu.

Son 8 hafta içinde Bağdat ve Tahran’da, Irak merkezi hükümeti ve Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle çok sayıda görüşme yaptıklarını belirten Abdullahiyan, bu görüşmelerde önemli kararlar aldıklarını aktardı.

Abdullahiyan, Irak merkezi hükümetinin "Tahran muhalifi grupları İran sınırından uzak tutma taahhüdünde bulunduğunu ve onları silahsızlandırma konusunda" anlaştıklarını söyledi.

Irak ile varılan anlaşmanın uygulanmasını takip ettiklerini aktaran İran Dışişleri Bakanı, "Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Anlaşması çerçevesinde komşu bir ülkeden İran'a yönelik bir tehdit olduğu sürece, silahlı kuvvetlerimiz ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için eylemlerini sürdürecektir" açıklamasında bulundu.

RUSYA’YA SATILAN İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI

Bakan Abdullahiyan, ayrıca, İranlı ve Ukraynalı uzmanların, Rusya’nın İran yapımı insansız hava aracı (İHA) kullandığı iddialarıyla ilgili görüşmeyi üçüncü bir ülkede yaptığını ve görüşmelerin devam edeceğini belirtti. Abdullahiyan, "Ukrayna tarafından şimdiye kadar İran İHA'larının Ukrayna'da kullanıldığına dair herhangi bir kanıt bize sunulmadı" dedi.

Ukrayna’daki savaştan önce İran’ın Moskova ile askeri ve savunma iş birliği çerçevesinde Rusya’ya “sınırlı sayıda” İHA verdiklerini yineleyen İranlı Bakan, Rusya’nın da savaşta sadece Rus silahları kullandığını açıkladığını sözlerine ekledi.

Suriye’deki gelişmelere de değinen Abdullahiyan, "Suriye’ye yapılacak askeri operasyonları yapıcı bulmuyoruz, sınır güvenliğinin Suriye güçlerine verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Suriye’de herhangi bir ülkenin askeri varlığına ve işgale karşıyız. Tabii Türkiye’nin kaygılarını da anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu son zamanlarda Irak'ın kuzeyindeki Tahran muhalifi gruplara yönelik üst üste saldırılar düzenlemişti.