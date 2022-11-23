CENTCOM: Türkiye'nin operasyonları Suriye'deki ABD askerlerine tehdit oluşturdu

HABER MERKEZİ

Türkiye’nin Rojava’ya yönelik düzenlediği hava operasyonları hakkında yazılı açıklama yapan CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino, ABD’nin Rojava ve Suriye’de durumu istikrarsızlaştıracak her türlü askeri eyleme karşı olduğunu kaydetti.

Albay Buccino, "Bu eylemler (hava operasyonları), DAİŞ’in yeniden ortaya çıkmasına ve bölgeyi tehdit etmesine asla izin vermemek için devam ettirdiğimiz mücadele de dahil, ortak amaçlarımızı tehdit etmektedir" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin düzenlediği hava operasyonlarının bölgedeki Amerikan askerlerine ve Amerikalı askeri personele yönelik bir tehdit oluşturduğuna ilişkin ilave bilgi edindiklerini de belirten Albay Buccino, "Şu anda askeri üssün yerini açıklayamayız" şeklinde konuştu.

PENTAGON’UN MESAJI

Pentagon Sözcü Yardımcısı Singh, günlük basın toplantısında, Türkiye'nin Rojava ve Suriye’ye yönelik operasyonuna ilişkin sorulara yanıt verdi.

“Sahada olanları izlemeye devam ediyoruz. Bakanlık olarak her boyutu ile tüm tarafların gerilimi düşürmesi çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullanan Singh, bölgedeki tüm tarafların her türlü saldırısının DAİŞ ile mücadeleyi etkilediğini vurguladı.

Singh, ABD'nin bölgedeki konuşlanmasını değiştirmediğini kaydetti.

“ABD ORDUSUNUN AMACI, DAİŞ’İN KALICI OLARAK YENİLMESİDİR”

Tüm taraflardan kastının kimler olduğuna ilişkin bir soruyu yanıtlamaktan kaçınan Singh, “Açık kaynaklardan gördünüz, Türkiye geçtiğimiz hafta bir saldırıya uğradı, ardından Irak ve Suriye'de hava saldırıları olduğunu gördük. Taraflara tüm çatışmaları durdurmaları çağrısında bulunuyoruz. Biliyorsunuz ABD ordusunun oradaki amacı DAİŞ'’in kalıcı olarak yenilmesidir. Bu saldırıları bu amaçtan alıkoyuyor ve DAİŞ'in yenilmesi konusunda uluslararası koalisyon kazanımlarını riske atıyor” değerlendirmesinde bulundu.

BEYAZ SARAY: OPERASYONLAR DSG’NİN DAİŞ’LE MÜCADELE KABİLİYETLERİNİ KISITLAYABİLİR

Öte yandan konu hakkında açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby ise bölgedeki gelişmelerde kendilerini endişelendiren noktanın Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) DAİŞ ile mücadelesi olduğunu belirtmişti.

Kirby, “Bölgedeki bir operasyon, ortağımız DSG’nin DAİŞ ile mücadele kabiliyetlerini kısıtlayabilir. DSG ile bunun için ortaklık yapıyoruz ve DAİŞ üzerinde baskıyı devam ettirmek istiyoruz” demişti.

TÜRKİYE VE ABD GENEL KURMAY BAŞKANLARI GÖRÜŞTÜ

Bu arada ABD ordusu, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in telefonda görüştüğünü açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı da Orgeneral Güler ve Orgeneral Milley arasındaki telefon görüşmesine ilişkin Twitter paylaşımında, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark MILLEY ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Rojava’ya yönelik olası bir operasyon hakkında Erdoğan, "Suriye'de kontrolleri altında tuttukları bölgelerden ülkemize yönelik herhangi bir tehdit gelmeyeceği güvencesi veren güçlerin bu sözlerini tutamadıkları ve tutamayacakları son olayla bir kez daha anlaşılmıştır. Biz yaptığımız her anlaşma gibi Suriye sınırlarımızla ilgili ahitlerimize de sonuna kadar sadık kaldık. Madem karşımızdakiler kendi sözlerini tutamıyor yapılan anlaşmanın gereklerini yerine getiremiyor, öyleyse bizim kendi başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur" dedi.

“OPERASYONLAR SADECE BAŞLANGIÇ”

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilhassa çözüm sürecinin ardından ülke içindeki taban desteğini ve silahlı gücünü büyük ölçüde kaybeden Kuzey Irak'taki varlığı ciddi oranda gerileyen örgüt tüm dikkatini Suriye üzerinde yoğunlaştırmıştır. Batılı ülkelerin terör örgütünün Suriye'deki kolunu PKK'dan ayrıştırma gayretlerinin beyhude olduğu yaşanan her gelişme ile ortaya çıkmaktadır. Ölü, yaralı veya sağ olarak yakaladığımız teröristlerin üzerlerinden çıkan donanımlar ile eğitim gördükleri yerler Suriye'de farklı isimlerle sahaya sürülen örgütün bizzat PKK'nın kendisi olduğu gerçeğini teyit etmektedir. Artık hiç kimsenin bu yalanla karşımıza gelmesine tahammülümüzün olmadığını burada bir kez daha ifade etmek isterim. Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Hatay'dan Hakkari'ye kadar güney sınırlarımızın tamamını ülkemiz topraklarına saldırı imkanı bırakmayacak şekilde bir güvenlik şeridi ile kapatma kararlılığımız her zamankinden bugün daha güçlüdür.”

KARA OPERASYONU MESAJI

“Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını oluşturduk” diyen Erdoğan, “Tel Rifat, Münbiç, Ayn El Arab gibi çıban başı yerleri bir bir halledeceğiz. Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken, bizim için en uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz. O beton tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır. Irak ve Suriye yönetimleri Türkiye'nin harekat yaptığı yerlerden rahatsızlık duymasınlar. Bu harekatlar Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü de güvence altına alacaktır” dedi.