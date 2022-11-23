Irak Ulusal Güvenlik Konseyi’nden İran sınırıyla ilgili karar

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Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, İran ile Irak sınırının sıfır noktasına Sınır Muhafız Kuvvetleri’nin yeniden konuşlandırılması kararlaştırıldı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığında toplanan Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, bir dizi karar yayınladı.

Türkiye ve İran’ın Kürdistan Bölgesi sınırlarına yönelik saldırıları gündemiyle toplanan Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, saldırıların durdurulması ve diplomatik çabaların sürdürülmesi amacıyla bir dizi karar yayınladı.

Söz konusu kararlar şöyle sıralandı:

-Irak'ın İran sınırındaki sıfır noktaları kontrol etmek için Sınır Muhafız Kuvvetleri’ni yeniden konuşlandırma planı konulması.

-Sınır Muhafız Kuvvetleri Komutanlığının tüm lojistik ihtiyaçlarının karşılanması, insan kapasitesinin güçlendirilmesi, gerekli finansmanın sağlanması ve görevlerini yerine getirebilecekleri teçhizat ve silahlarla desteklenmesi.

- İçişleri Bakanlığı’nın sınır karakollarını güçlendirmek için daha fazla insan kaynağının sağlanması.

- Irak sınırını korumaya yönelik ulusal çabaları koordine etmek amacıyla yukarıdaki 1. ve 2. paragrafların uygulanması için Kürdistan Bölgesel Hükümeti ve Peşmerge Bakanlığı ile koordinasyon sağlanması.