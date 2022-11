Murat Kurum, Düzce'deki hasar tespit çalışmalarına ilişkin K24’e bilgi verdi

Azad Altun / DÜZCE

Bu sabah Düzce’de 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonucu 1’i ağır 93 kişi yaralandı.

Saat 04.08’de gerçekleşen deprem İstanbul, Bursa, Ankara, Eskişehir, Bilecik ve Balıkesir’de de hissedildi.

Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 14.55’te yayımladığı açıklamada, Düzce’nin Gölyaka ilçesindeki depremin ardından, en büyüğü 4.3 olmak üzere, toplamda 138 artçı deprem meydana geldiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği bilgiye göre Düzce’de 1’i ağır 37 yaralı; İstanbul’da 2, Bolu’da 14, Zonguldak’ta 10, Sakarya’da 26, Bursa’da 4 yaralı bulunuyor.

Yaralılardan 17'sinin tedavisi sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgedeki yapıların yüzde 75'inin yenilenmiş olduğunu söyledi.

AFAD'ın 5,9 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 6,0 olarak revize etmişti.

MURAT KURUM K24’E KONUŞTU

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce Gölyaka’da depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Ziyaret esnasında K24’e konuşan Kurum, valiliğin bütün tedbirleri aldığını belirterek, şunları kaydetti:

“Arkadaşlar her yere gidiyor, her yere yardım gidiyor. Valiliğimiz koordinasyonda ihtiyacı olan her yere vatandaşlarımıza gıda, barınma, çadır, geçici barınma ile alakalı AFAD’ımız, Kızılay’ımız çalışıyor. İnşallah en kısa zamanda ihtiyaçları gidereceğiz. Çok şükür vatandaşlarımıza hiçbir şey olmadı. Sevincimiz O. Öbürlerini de hızlı bir şekilde gerek hasar tespitlerini gerek eşya hasarlarını tespitlerini yapacağız bitireceğiz.”