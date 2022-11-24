Dünya Kupası: Belçika galibiyetle başladı

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2022 Dünya Kupası F Grubu'nda Belçika ile Kanada karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Yannick Carrasco ceza sahası içinde topa elle müdahale etti. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen hakem Janny Sikazwe, elle oynama tespit etti ve penaltı kararı verdi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Alphonso Davies'in şutunu kurtaran Thibaut Courtois gole izin vermedi.

Devrede rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen Kanada, 44. dakikada kalesinde golü gördü.

Savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Michy Batshuayi tek vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Yıldız futbolcu milli takım kariyerinde 27. golüne imza attı.

Maçın tek golünü kaydeden Batshuayi ise 78'de yerini Lois Openda'ya bıraktı.

Kalan bölümde Belçika rakibine oyuna ortak olma şansı tanımadı ve maçı 1-0 kazandı.

Kırmızı Şeytanlar, grubun ikinci maçında 27 Kasım Pazar günü Fas ile karşılaşacak. 1986 Dünya Kupası'ndan sonra tarihinde ikinci kez finallere katılma başarısı gösteren Kanada ise aynı gün Hırvatistan karşısına çıkacak.