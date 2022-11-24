Pentagon: Türkiye’nin saldırıları ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti

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Türkiye’nin Rojava ve Kürdistan Bölgesi’ne yönelik hava operasyonlarına ilişkin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Kuzey Suriye, Irak ve Türkiye'de gerilimi tırmanan eylemlerden derin endişe duyuyor. Bu tırmanış, DAİŞ’in güçsüzleşmesi ve onu yenmek için yıllarca süren ilerlemesini yenmek için Küresel Koalisyon'u tehdit ediyor” denildi.

Pentagon, söz konusu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Suriye'deki son hava saldırıları, DAİŞ’i yenmek ve on binden fazla DAİŞ tutuklusunu gözaltına almak için Suriye'de yerel ortaklarla birlikte çalışan ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti. Ayrıca, koordinasyonsuz askeri eylemler Irak'ın egemenliğini tehdit ediyor. DAİŞ’i yenilgiye uğratma misyonuna odaklanmayı sürdürmek ve sahada DAİŞ’i yenme misyonuna bağlı personelin emniyetini ve güvenliğini sağlamak için derhal gerilimi azaltmak gerekiyor. Bu eylemler sonucunda hem Türkiye'de hem de Suriye'de meydana gelen sivil kayıplarını kınıyor, başsağlığı diliyoruz. Sivil altyapının kasıtlı olarak hedef alındığına dair raporlar da bizi endişelendiriyor.”

Açıklamada, “Gerginliği azaltma çağrısı yaparken, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz. Ateşkes düzenlemelerini sürdürmek için Türkiye ve yerel ortaklarımızla görüşmeye devam edeceğiz” denildi.

CENTCOM’UN AÇIKLAMASI

Hava operasyonları hakkında yazılı açıklama yapan Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Albay Joe Buccino da ABD’nin Rojava ve Suriye’de durumu istikrarsızlaştıracak her türlü askeri eyleme karşı olduğunu kaydetti.

Albay Buccino, "Bu eylemler (hava operasyonları), DAİŞ’in yeniden ortaya çıkmasına ve bölgeyi tehdit etmesine asla izin vermemek için devam ettirdiğimiz mücadele de dahil, ortak amaçlarımızı tehdit etmektedir" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin düzenlediği hava operasyonlarının bölgedeki Amerikan askerlerine ve Amerikalı askeri personele yönelik bir tehdit oluşturduğuna ilişkin ilave bilgi edindiklerini de belirten Albay Buccino, "Şu anda askeri üssün yerini açıklayamayız" şeklinde konuştu.