Politika

Zelenskiy: Rusya insanlığa karşı suç işliyor

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'yı, geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açan ülkesinin enerji altyapısına yönelik son saldırıları sonrası, insanlığa karşı suç işlemekle itham etti.
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dünya Volodimir Zelenskiy Ukranya savaşı Rusya

HABER MERKEZİ

Ülkesinin talebi üzerine olağanüstü toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne hitap eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın orantısız saldırılar düzenleyerek düzenli olarak kentleri tahrip ettiğini söyledi.

Rusya'nın bir günde 70 füze saldırısı düzenlediğini belirten Zelenskiy, "Sivillerin yaşadığı binaları, okulları, hastaneleri ve ulaşım altyapısını hedef alıyorlar" dedi.

Zelenskiy, "Rusya'nın son saldırıları sonrası milyonlarca insan ısınamadan ve susuz yaşıyor. Bu, Rusya'nın terör formülü" diye konuştu.

Güvenlik Konseyi'ndeki oturumda ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "kışı silah olarak kullandığını" söyledi.

Rusya'nın BM Büyükelçisi Vasily Nebenzia ise "Biz sadece Ukrayna'nın askeri altyapısına zarar vermeye çalışıyoruz" dedi.

Ukrayna'nın çok büyük bölümüne, Rusya'nın son saldırıları sonrası elektrik verilemiyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko kentte halkın en az yüzde 80'inin elektriksiz ya da susuz yaşadığını söyledi.

Ukrayna yönetimi, 3 nükleer reaktörü, elektrik kesintisi nedeniyle kapattı.

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