DSG: Hol Kampı’ndan kaçan 6 kişi yakalandı

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Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Hol Kampı’ndan kaçan 6 DAİŞ ailesi mensubunun yakalandığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan DSG Basın Sorumlusu Ferhad Şami, kaçarken yakalanan 6 şahıstan 3’ünün kadın olduğunu belirtti.

Şami, DSG’lilerin toplanıp durumu kontrol altına aldıklarını açıkladı.

Akşam saatlerinde Türkiye’ye ait savaş uçakları, DAİŞ’lilerin ailelerinin tutulduğunu Hol Kampı’nın güvenliğini sağlayan DSG’lilere hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Söz konusu hava saldırısının ardından bazı DAİŞ’li aileleri kaçarken, DSG, Rusya ve ABD’nin başını çektiği Uluslararası Koalisyon’la tüm koordinasyonu askıya aldıklarını duyurdu.

DSG, uluslararası toplumun Türkiye’nin saldırılarına karşı sessiz kalmasını eleştirirken, dün akşamki TSK bombardımanının ardından, kaos ve güvenlik açığı nedeniyle bazı DAİŞ’li ailelerin kamptan kaçma fırsatı bulduğunu bildirdi.

MAZLUM ABDİ’DEN AÇIKLAMA

Öte yandan DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi, DAİŞ karşıtı tüm askeri hareketliliği durdurduklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Abdi, Türkiye’ye karşı savaşmakla meşgul olduklarını ve DAİŞ’e karşı savaşmayacaklarını bildirdi.

Türkiye'nin saldırılarının, DSG ile Rus ordusu arasındaki koordinasyonu da etkileyeceğini kaydeden Abdi, “Türkiye sivilleri hedef alıyor ve topraklarımızı işgal etmek istiyor. Bize yönelik saldırılar, bombalamalar kimsenin çıkarına değildir” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, sadece hava saldırılarıyla yetinmeyip kara saldırıları düzenleyecekleri sinyalini vermişti.

Rojava’nın Haseke vilayetindeki Hol Kampı’nda on binlerce DAİŞ’li yakını bulunuyor.