Doğu Kürdistan’daki gösteriler | ABD’den İran’a yaptırım

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, İranlı yetkililerin barışçıl protestoculara karşı şiddeti tırmandırdığına dair haberlerden büyük endişe duyuyor. Bugün (dün) bildirildiğine göre Kürdistan eyaleti ve çevresindeki barışçıl hükümet karşıtı protestolara yönelik şiddet içeren baskılarını artıran İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) güçleri de dahil olmak üzere İran güvenlik güçleri için ek adımlar atıyoruz" ifadesine yer verdi.

Blinken, ABD Hazine Bakanlığının Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Batı Azerbaycan eyaleti Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Taghi Osanloo'yu yaptırım listesine aldığını bildirdi.

Hazine Bakanlığının ayrıca protestocuların toplu tutuklanması emrini verdiği bildirilen Rojhilat’ın Sine kenti İran Kolluk Güçleri Komutanı Alireza Moradi'ye de yaptırım uyguladığını belirten Blinken, "Kasım 2019'da ülke çapındaki protestolar sırasında Moradi, Sine’de silahsız protestoculara karşı silah kullanılmasına izin verdi" dedi.

Blinken ayrıca Hazine Bakanlığının, Kürdistan eyaletine bağlı Sine ili Valisi ve eski Devrim Muhafızları komutanlarından Hasan Askeri'yi de yaptırım listesine aldığını kaydetti.

JİNA EMİNİ PROTESTOLARI

Rojhilat’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Mahabad kentinde düzenlenen Jina (Mahsa) Emini protestolarına emniyet güçleri ateşli silahlarla müdahale etmişti.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Kürt kadın Jina Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi yönetime karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

İnsan hakları örgütleri, gösterilerde 400’den fazla kişinin öldüğünü belirtiyor. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 50'den fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Ülkedeki 31 eyaletten 23'üne dair verilerin yer aldığı raporda en çok can kaybının Sünnilerin yoğunlukta olduğu Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşandığı belirtilmişti.