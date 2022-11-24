Spor

Suudi takımı Al Nassr’dan Ronaldo'ya dev teklif

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr yıldız futbolcuya teklifte bulundu.
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Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
ortadoğu Cristiano Ronaldo Al Nassr Suudi Arabistan Real Madrid Manchester United

HABER MERKEZİ

Manchester United'ın Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıklamasının ardından Suudi Arabistan ekibi Al Nassr yıldız futbolcuya teklifte bulundu.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Ronaldo ve İngiliz ekibinin yollarını ayırmasının ardından dünyanın çeşitli yerlerinden yıldız futbolcuya teklif gelmeye başladı.

En astronomik rakam ise Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan geldi. Yıldız oyuncuya yıllık 120 milyon Euro'dan 2 senelik sözleşme sunan Al Nassr'ın bu teklifine Ronaldo'nun nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu.

Ronaldo'nun ismi eski kulübü Real Madrid ve Newcastle United'la da anılıyor.

3 PREMİER LİG KUPASI KAZANDI

Manchester United'daki ilk döneminde (2003-2009) 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 de Premier Lig kupası kazanan Ronaldo, teknik direktör Erik ten Hag yönetiminde forma şansı az buluyordu.

Bu sezon Manchester United ile Premier Lig'de 10 karşılaşmaya çıkan Portekizli yıldız, bu maçlarda 1 gol kaydetti.

Ronaldo yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'a (Ballon d’Or) 5, FIFA En İyi'yi ise 2 defa layık görülmüştü.

 

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