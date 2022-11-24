Kamışlo’da saldırı: Ölü ve yaralılar var

ERBİL (K24)

TSK, son 24 saatte Haseke, Kamışlo ve Halep kentlerinde çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) aktardığı bilgiye göre TSK, dün gece Kamışlo şehir merkezinde bir kamyoneti hedef aldı ve saldırı sonucu aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

SOHR, söz konusu saldırıda bir Demokratik Suriye Güçleri (DSG) komutanı ile bir vatandaşın yaralandığını bildirdi.

TSK dün de Haseke’de bulunan Hol Kampı’nı iki kez bombalamıştı.

SOHR, Türk savaş uçaklarının Hol Kampı’nı koruyan DSG’li güçleri hedef aldığını bildirmişti.

Bombardıman dolayısıyla çok sayıda ailenin kamptan kaçtığı ifade edilmişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan DSG Basın Sorumlusu Ferhad Şami ise kaçarken yakalanan 6 şahıstan 3’ünün kadın olduğunu belirtti.

Şami, DSG’lilerin toplanıp durumu kontrol altına aldıklarını açıkladı.

Öte yandan DSG, uluslararası toplumun Türkiye’nin saldırılarına karşı sessiz kalmasını eleştirirken, dün akşamki TSK bombardımanının ardından kaos ve güvenlik açığı nedeniyle bazı DAİŞ’li ailelerin kamptan kaçma fırsatı bulduğunu bildirdi.

MAZLUM ABDİ’DEN AÇIKLAMA

Bu arada DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi, DAİŞ karşıtı tüm askeri hareketliliği durdurduklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Abdi, Türkiye’ye karşı savaşmakla meşgul olduklarını ve DAİŞ’e karşı savaşmayacaklarını bildirdi.

Türkiye'nin saldırılarının, DSG ile Rus ordusu arasındaki koordinasyonu da etkileyeceğini kaydeden Abdi, “Türkiye sivilleri hedef alıyor ve topraklarımızı işgal etmek istiyor. Bize yönelik saldırılar, bombalamalar kimsenin çıkarına değildir” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, sadece hava saldırılarıyla yetinmeyip kara saldırıları düzenleyecekleri sinyalini vermişti.