İranlı yazarlardan Doğu Kürdistanlı göstericilere destek

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İran Yazarlar Konseyi, güvenlik güçleri tarafından Doğu Kürdistan ve diğer İran şehirlerindeki göstericilere yönelik planlı olarak nitelendirdiği baskıyı kınadı.

İran güvenlik güçlerinin Doğu Kürdistan'da göstericilere sert müdahalede bulunduğu görüntüler sosyal medyada geniş tepkilere yol açarken, İran Yazarlar Konseyi tarafından yapılan açıklamada, “Son günlerde halk direnişine ve özgürlük hareketine sahne olan İran Kürdistanı bölgeleri, şimdi de iktidarın trajik bir baskı alanı haline geldi” ifadelerine yer verildi.

Konsey tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, “Bugün Kürt halkının başına gelen, azınlıklara karşı çıkarak, istikrarsızlık yaratarak, muhaliflerini tutuklayıp idam ederek dili ve dini inancı birleştirmek isteyen bir rejimin baskı ve işkencelerinin devamıdır” denildi.

Açıklamada, Tahran yönetiminin Sistan-Beluçistan ve Doğu Kürdistan kentlerindeki göstericileri bastırmak ve öldürmek için kaosu, kamuoyunu yanıltmayı ve temelsiz ayrılıkçılık suçlamalarını kullandığı kaydedildi.

Sokak cinayetleri, evlere saldırılar, adam kaçırmalar, göstericilere karşı silah kullanımı, internet kesintileri ve hükümet sansürüne vurgu yapılan açıklamada, halk hareketlerine verilen destek yinelenerek, İran ve diğer ülkelerdeki özgürlük yanlıları katliama sessiz kalmamaya ve göstericilerin sesini tüm dünyaya duyurmaya çağırıldı.

İnsan Hakları Örgütü Hengaw'a göre, yalnızca geçtiğimiz hafta İran güvenlik güçleri tarafından 42 Kürt gösterici öldürüldü.