Çin’de coronavirüs vaka sayısında rekor

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Ülkede dün 31 bin 444 kişide coronavirüs tesit edildi. Daha önce en yüksek günlük vaka sayısı 29 bin 317 kişiyle 13 Nisan'da görülmüştü. Ülkede coronavirüse yeni yakalananların çoğunda herhangi bir semptom görülmediği bildiriliyor.

Coronavirüs ilk kez 3 yıl önce Çin'de görülmüş ancak 1,4 milyar nüfuslu ülkede resmi verilere göre günlük vaka sayısı hiçbir zaman 30 bini aşmamıştı.

Daha önce en yüksek günlük vaka sayısının açıklandığı Nisan ayında ise Çin'in en kalabalık kenti Şanghay'da kapatma önlemleri uygulanıyordu.

'SIFIR COVID' POLİTİKASI

Çin'in sıkı "Sıfır Covid" politikası uyarınca, ülkede vaka sayılarındaki en ufak artış, sert kısıtlamaları ve zorunlu karantina uygulamalarını beraberinde getiriyor.

Dünyanın en büyük iPhone fabrikasının bulunduğu Zhengzhou kentinde de kısıtlamalar artırıldı.

Covid önlemlerine ve düşük ücretle çalıştırılmalarına tepki gösteren işçiler, fabrikada protesto gösterileri düzenlemişti.

Yaklaşık 12 milyon nüfuslu Zhengzhou'da yerel yönetim, negatif Covid test sonucu olmayan ve yetkililerden izin almayanların, kent merkezinden ayrılmalarını yasakladı.

Kent halkına ayrıca, "gerekli olmadıkça" evlerinden ayrılmamaları tavsiye edildi.

Cuma gününden itibaren 5 gün boyunca uygulanacak kısıtlamalar 6 milyondan fazla kişiyi etkileyecek. (Kaynak: BBC Türkçe)