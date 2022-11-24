Politika

Esad’ın danışmanından Türkiye’ye tepki: Başka ülke sınırında buna hakkı yok

Türkiye’nin Rojava’ya yönelik hava saldırılarına değinen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın üst düzey danışmanlarından Buseyna Şaban, "Hiçbir ülkenin kendi güvenliğini başka ülkenin sınırları içinde koruma hakkı yoktur" dedi.
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suriye Beşar Esad Rojava Türkiye Buseyna Şaban Hava saldırıları

HABER MERKEZİ

SANA'nın aktardığına göre, Esad’ın üst düzey danışmanlarından Buseyna Şaban, Türkiye’nin Rojava’ya yönelik hava saldırılarına ilişkin konuştu.

“Türk işgalinin Suriye'nin kuzeydoğusunda kendi şemsiyesi altında faaliyet gösteren teröristlerin varlığını meşrulaştırmak için dayanaksız bahaneler kullandığını” söyleyen Şaban, Türkiye'nin Rusya'ya verdiği taahhütlerine bağlı kalmadığını dile getirdi.

Ankara'nın Rojava ve Kürdistan Bölgesi topraklarında 'hedefine ulaşmak için argümanlar ürettiğini' belirten Şaban, "Batı öncülüğündeki savaşların amacı, ülkeleri içerinden parçalamak ve onlara karşı bölgesel bloklar oluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

Şaban, "Hiçbir ülkenin kendi güvenliğini başka ülkenin sınırları içinde koruma hakkı yoktur" diye konuştu.

 

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