Politika

Gösterilere destek veren Hamaney’in yeğeni tutuklandı

İran lideri Ali Hamaney'in yeğeni Feride Muradhani Çarşamba günü Tahran'da tutuklandı.
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Feride Muradhani
Feride Muradhani
İran Feride Muradhani Ali Hamaney

HABER MERKEZİ

İran lideri Ali Hamaney'in gösterilere destek veren yeğeni Feride Muradhani Çarşamba günü Tahran'da tutuklandı.

Twitter hesabından açıklama yapan Feride Muradhani’nin kardeşi Mahmud Muradhani, ablasının tutuklandığını duyurdu.

İnsan hakları aktivisti Feride Muradhani’nin Çarşamba günü Tahran’da bir mahkemeye gittiğini kaydeden kardeşi, mahkemenin tutuklama kararı vererek Muradhani’nin cezaevine gönderildiğini söyledi.

Hamaney’in kız kardeşinin kızı olan Muradhani, geçtiğimiz Aralık ayında İran İstihbarat Bakanlığı tarafından tutuklanmış ve Mayıs ayında 10 milyar İran Tümeni kefaletle serbest bırakılmıştı. Mahkeme, Muradhani’nin dava dosyası kapanana kadar Tahran’dan çıkmamasına hükmetmişti.

Muradhani, tutuklanmasından aylar önce mahkumları desteklemek için bir kampanya başlatmıştı.

Muradhani ayrıca, "İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı faaliyet" suçlamasıyla idam edilen Kürt aktivist Ramin Huseyinpenahi'nin ailesini ziyaret ettikten sonra Mayıs 2018'de tutuklanmıştı.

Feride Muradhani, Şeyh Ali Tahrani olarak bilinen ve rejime yönelik eleştirileriyle tanınan Ali Muradhani’nin kızıdır.

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