Politika

Rusya: Erdoğan-Esad görüşmesi için platform sağlamaya hazırız

Rusya, taraflardan her ikisinin de istemesi hâlinde ülkesinin Erdoğan ve Esad’ın bir araya gelmeleri için platform sağlayabileceklerini bildirdi.
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Aleksandr Lavrentyev
Aleksandr Lavrentyev
dünya Rusya Suriye Türkiye Beşşar Esad Recep Tayyip Erdoğan Aleksandr Lavrentyev

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, taraflardan her ikisinin de istemesi hâlinde ülkesinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın bir araya gelmeleri için platform sağlayabileceğini belirtti.

Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad’ın görüşme olasılığına ilişkin RİA Novosti ajansına verdiği demeçte, “Düşünüyorum ki karşılıklı istek olması hâlinde Rusya, bu görüşme için platform sağlamaya hazır olacaktır. Buna dair şüphem dahi yok” ifadelerini kullandı.

“Bu çok önemli bir görüşme, fakat hazırlığı gereken şekilde yapılmalı ve belirli koşulların sağlanmış olması gerekiyor” diyen Lavrentyev, “Görüşmenin sonucunun da Suriye krizinin taraflarından her birine doğru sinyali vermesi gerekli, böyle olmalı ki söz konusu görüşme krizin çözümüne katkısı olsun” vurgusunu yaptı.

Lavrentyev ayrıca, Erdoğan ile Esad’ın olası görüşmesinin düzenlenmesi için farklı düzeylerde arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

 

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