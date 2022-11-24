TCMB faizi 2 yıl sonra tek haneye indirdi

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TCMB Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıkladı.

Ekim ayında politika faizini tahminlerden fazla, yüzde 12'den yüzde 10,5'e (150 baz puan) düşüren TCMB yine 150 baz puan indirimle faizi yüzde 9'a düşürdü.

Türkiye'de politika faizi Ağustos 2020'den bu yana ilk kez tek haneye indi.

Karar metninde faiz indirim döngüsünü sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

TCMB ekim ayı karar metninde benzer büyüklükteki bir faiz indiriminin kasım ayında da yapılacağını ve faiz döngüsünün tamamlanacağı sinyali verilmişti.

Bloomberg HT'nin anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi, TCMB'nin bu haftaki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9 seviyesine indirmesi yönündeydi.