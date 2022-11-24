Politika

Başbakan ile BM Temsilcisi’nden Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin egemenliğine vurgu

Başbakan Mesrur Barzani ile BM Temsilcisi Plasschaert, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin egemenliğinin korunmasına vurgu yaptı.
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kürdistan Mesrur Barzani Jeanine Hennis-Plasschaert

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert’la bir araya geldi.

Görüşmede Irak’ın genel durumu, bölgedeki son gelişmeler, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasal temelde ve hükümet programı çerçevesinde köklü çözümü ele alındı.

Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin egemenliğinin korunması ve Kürdistan Bölgesi’ne yönelik bombardımanlar ile saldırılara set çekilmesi konuları da görüşmede masaya yatırıldı.

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