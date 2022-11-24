ENKS: Rojava ve Güney Kürdistan Türkiye ile PKK arasında savaş alanı haline gelmemeli

ERBİL (K24)

ENKS Genel Sekreterliği, İran ile Türkiye’nin son zamanlardaki hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu saldırılar sonucu altyapı ve elektrik merkezlerinin hasar gördüğü, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı hatırlatıldı.

ENKS, “Türkiye’nin bombardımanı, Kürdistan Bölgesi’ndeki PKK üslerini hedef aldı. Aynı anda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kürdistan Bölgesi topraklarına füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdı. İran, Kürt göçmen kamplarını ve partilerin karargahlarını bombaladı” ifadelerini kullandı.

Doğu Kürdistan’daki (Rojhilat) protestolara dikkat çeken ENKS, İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne saldırarak krizi tırmandırdığını vurguladı.

Türkiye’nin hava saldırılarına da değinen ENKS, “Bu operasyonlar, Suriye ve Irak’ın egemenliğinin komşu ülkeler olan Türkiye ile İran tarafından ihlal edildiğini gösteriyor. Ayrıca operasyonlar nedeniyle bölge istikrarı tehlikeye giriyor, vatandaşların can ile mal güvenliğine tehdit oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

ENKS, bu tehditlerle birlikte Rojava’da korku durumunun hakim olduğunun altını çizdi.

Türkiye ve İran tarafından yapılan saldırıları kınayan ENKS, operasyonların bir an önce durdurulması, diyalog ve diplomasiyle sorunların çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, “Kürdistan Bölgesi ve Suriye Kürdistanı, PKK ile Türkiye arasındaki hesaplaşma alanı olmaktan çıkmalı. Aynı zamanda uluslararası toplum ve Irak hükümeti sorumluluk üstlenerek, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarına karşı çıkmalıdır” denildi.

Açıklamanın devamında, Kürtlerin kendi bölgelerinde kalmaya devam etmeleri, iç barışı sağlamaları ve bütünleşmeleri gerektiği ifade edildi.