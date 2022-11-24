Zaharova’dan K24’e: Askeri çekişmelerin Kürdistan Bölgesi’ne taşınmasından endişeliyiz

MOSKOVA (K24)

K24 muhabirinin, İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, “Rusya, askeri çekişmelerin Irak Kürdistan Bölgesi topraklarına taşınmasından endişe duyuyor” dedi.

Bu durumun, Irak-İran sınırı ile bölge genelinde gerginliğin artmasına yol açacağını belirten Zaharova, bunun, “ABD’nin bölgedeki yayılmacı siyasetinin bir sonucu” olduğunu öne sürdü.

Zaharova, “Amerikan güçleri 2003’te uluslararası yasaları hiçe sayarak Irak’a saldırdı ve işgal etti. Bu da ülkede ve kontrolü dışındaki bölgelerde terör grupları ile hücrelerinin baş göstermesine yol açtı. Bu gruplar durumdan faydalanıp kaosa yol açıyor” ifadelerini kullandı.

İran’ın Doğu Kürdistan (Rojhilat) partilerine yönelik saldırıları hakkında ise Zaharova, “İran’ın, muhalif grup ve partilerin eğitim karargahlarına yönelik fırlattığı füzelerden haberdarız” demekle yetindi.

Zaharova, Türkiye’nin Rojava’ya yönelik saldırılarıyla ilgili ise, “Kuzey Suriye’nin durumundan endişeliyiz. Aralarında anlaşmazlık bulunan gruplar diyalog masasına dönmeli” dedi.