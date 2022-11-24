İsviçre Kamerun’u tek golle geçti

HABER MERKEZİ

Al Janoub Stadı'nda oynanan G Grubu mücadelesinde iki ülke tarihlerinde ilk kez karşıya geldi.

İki takımın da fazla gol pozisyonuna girmediği maçta tek gol 48. dakikada Embolo'dan geldi. Sağ kanatta topla buluşan Xherdan Shaqiri kale önünde müsait pozisyondaki Breel Embolo'ya yerden düzgün bir pas gönderdi. Kamerun doğumlu Breel Embolo gelişine bekletmeden vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Embolo, golün ardından sevinmedi.

İki takımın çabaları başka gol getirmedi ve İsviçre sahadan 1-0 ve üç puanla ayrıldı.

İsviçre ikinci maçında Pazartesi günü Brezilya ile Kamerun ise Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.