Politika

AB’den Rusya’ya yeni yaptırım paketi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Rusya'ya karşı 9'uncu yaptırım paketi hazırlığı içinde olduğunu belirtti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Avrupa Birliği Rusya Yaptırım paketi

HABER MERKEZİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bauhaus etkinliği için ziyaret ettiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve İsveç Başbakan Yardımcısı Ebba Busch ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna halkının Rusya'nın saldırıları nedeniyle kışı elektriksiz geçirmek zorunda kaldığını belirten von der Leyen, "Bebekler, ebeveynleri, büyükanne ve büyükbabaları karanlıktalar ve donuyorlar. Bu barbarca saldırıları şiddetle kınıyorum. Bunlar savaş suçu" değerlendirmesini yaptı.

Von der Leyen, "Bugün 9'uncu yaptırım paketi üzerinde son süratle çalıştığımızı ilan edebilirim. Eminim ki çok yakında G7 ve diğer büyük ortaklarla Rus petrolü için küresel tavan fiyatı onaylayacağız" diye konuştu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv