Politika

Rusya ve Ukrayna’dan heyetler BAE’de görüştü

Toplantının amacının, uzatılan tahıl koridoru anlaşmasındaki bazı engelleri kaldırmak ve Ukrayna ile Rusya'nın ihracatının önünü açarak küresel gıda kıtlığını hafifletmek olduğu belirtildi
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HABER MERKEZİ

Rusya ve Ukrayna'dan heyetler, savaş esiri takası karşılığında Rus amonyak ihracatının yeniden başlatılmasını görüşmek için geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir araya geldil.

Reuters'ın toplantı hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, BAE'nin ara buluculuğunda gerçekleşen toplantıya Birleşmiş Milletler (BM) dahil edilmedi. 

BM, tahıl koridoru anlaşması kapsamında Ukrayna'nın Karadeniz'deki üç limanından tarımsal ürünlerin ihracatının yapılması için ara bulucu olmuştu.

Kaynakların verdiği bilgiye göre, toplantının amacı geçen hafta uzatılan tahıl koridoru anlaşmasındaki bazı engelleri kaldırmak ve Ukrayna ile Rusya'nın ihracatının önünü açarak küresel gıda kıtlığını hafifletmekti.

Rus ve Ukraynalı heyetler, 17 Kasım'da BAE'nin başkenti Abu Dabi'de buluşarak savaş esirlerinin takası karşılığında, Rus amonyağının ihracatının yeniden başlatılmasını görüştü.

Toplantıda nasıl bir ilerleme sağlandığını henüz doğrulanamadı.

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