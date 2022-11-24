İranlı futbolcu ‘rejim aleyhinde propaganda yapmak’ suçlamasıyla tutuklandı

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İran Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Borna Haber Ajansı'na göre, Huzistan Fulad takımının oyuncusu Gafuri, "İran Ulusal Futbol Takımı'na hakaret ve rejim aleyhinde propaganda yapmak" suçlarından tutuklandı. Haberde başka bilgiye yer verilmedi.

Vurya Gafuri, İran'da Jina (Mahsa) Emini'nin gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan protestolar sırasında güvenlik güçlerinin müdahalelerini ve ülke yönetiminin tutumunu eleştiriyordu.

İRAN’DA GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), 22 Kasım'da yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 416 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

İranlı yetkililer ise bu kişilerin güvenlik güçlerince değil, "provokatörler" tarafından öldürüldüğünü ve "gösterilerle ilgisi olmayan olaylar sonucu hayatını kaybedenlerin de uluslararası medyada gösterilerde ölmüş gibi yansıtıldığını" ifade ediyor.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında yaklaşık 60 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

İran Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası’nda İngiltere karşısındaki maç öncesi seremonide milli marşlarını söylemeyi reddetmiş; maça katılan İranlı taraftarların da "Kadın, Yaşam, Özgürlük" yazılı pankartlar taşıyarak İran'daki eylemlere destek verdiği görülmüştü.