KDP Sözcüsü: Komşu ülkelerin güvenliğinin tehlikeye girmesine karşıyız

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Mahmud Muhammed, hiçbir sorunun askeri yollarla değil, diyalog ile çözülebileceğini söyledi.

“Tanklar, toplar, uçaklar e füzeler hiçbir sorunları çözmemiştir” diyen Mahmud Muhammed, “Sorunlar diyalog yoluyla ve karşılıklı anlayışla çözülebilir. Biz komşularımıza saygı duyuyoruz ve güvenliklerinin tehlikeye girmemesi için çabalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi topraklarının komşu ülkelere saldırı için kullanılmaması gerektiği konusunda diğer parçalardan Kürdistani tarafları uyardıklarını vurgulayan KDP Sözcüsü, “ Kürdistani taraflardan Kürdistan Bölgesi’ne saygı duymaları, sorunları sebep olmamaları ve komşu ülkelerin saldırılarına gerekçe sunmamalarını talep ettik” şeklinde konuştu.

Muhammed Şiya Sudani başkanlığındaki Irak Ulusal Güvenlik Konseyi’nin güvenlik sorunu yaşanan sınırlara daha fazla güvenlik gücü gönderilmesi yönündeki kararı da değerlendiren, Muhammed, “Kürdistan Bölgesi’ndeki güçler aynı güçler ancak yeniden düzenlenebilir ve sayıları artırılabilir” dedi.

KDP’nin Kürdistani bir parti olduğunu ifade eden KDP’li Muhammed, kongrede belirlenen görevlendirmelerin tamamlanması ardından diğer siyasi taraflar görüşmelere başlayacaklarını dile getirdi.